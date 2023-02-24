Dusan Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Ristovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Ristovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Ristovic 3 Nisan 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ristović Dušan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Ristovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Balkan Scout yapmaktadır. Dusan Ristovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Ristovic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Ristovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Ristovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Ristovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Ristovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2018 yılında OFK Beograd U19

14 Ocak 2020 yılında FK Loznica

13 Temmuz 2020 yılında Drina Zvornik

7 Temmuz 2022 yılında Br. Gracanica

Dusan Ristovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Ristovic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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