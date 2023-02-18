Dusan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Stevanovic 22 Haziran 1996 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Стевановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Stevanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSU yapmaktadır. Dusan Stevanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Stevanovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2017 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2018 yılında Radnik

1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina

6 Eylül 2022 yılında Radnik

Dusan Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Stevanovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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