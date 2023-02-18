Dusan Stevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Stevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Stevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Stevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Stevic 25 Temmuz 1995 tarihinde Brus şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Стевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Stevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Dusan Stevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dusan Stevic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Stevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Stevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Stevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Stevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Radnicki 1923

20 Ağu 2014 yılında Šumadija 1903

31 Aralık 2014 yılında Radnicki 1923

29 Ağu 2016 yılında Panserraikos

1 Temmuz 2018 yılında Rabotnicki

21 Ocak 2019 yılında Rad Belgrad

14 Ocak 2020 yılında Napredak

15 Şubat 2021 yılında Maritzburg Utd.

10 Eylül 2021 yılında Rad Belgrad

Dusan Stevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Stevic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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