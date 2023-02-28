Dusan Stoiljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Stoiljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Stoiljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Stoiljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Stoiljkovic 5 Eylül 1994 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Стоиљковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Stoiljkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Stoiljkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dusan Stoiljkovic'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Stoiljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Stoiljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Stoiljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Stoiljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Odzaci

15 Mart 2014 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2017 yılında FK Indjija

22 Ocak 2019 yılında B. Podgorica

30 Temmuz 2020 yılında Radnicki Nis

11 Ocak 2021 yılında Novi Pazar

12 Ağustos 2021 yılında FK TSC

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

14 Ocak 2023 yılında FK Turon

Dusan Stoiljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Stoiljkovic şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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