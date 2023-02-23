Dusan Stojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Stojinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Stojinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Stojinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Stojinovic 26 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Dušan Stojinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Stojinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Dusan Stojinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dusan Stojinovic'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dusan Stojinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Stojinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Stojinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Stojinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2018 yılında NK Celje

1 Temmuz 2021 yılında Khimki

27 Ocak 2022 yılında NK Celje

26 Ocak 2023 yılında Jagiellonia

Dusan Stojinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Stojinovic şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dusan Stojinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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