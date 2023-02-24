Dusan Suskavcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Suskavcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Suskavcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Suskavcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Suskavcevic 7 Şubat 2003 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Душан Шушкавчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Suskavcevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Suskavcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Olympico futbol takımında oynamaktadır. FK Olympico takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dusan Suskavcevic'nin FK Olympico ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dusan Suskavcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Suskavcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Suskavcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Suskavcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2018 yılında Teleoptik U17

8 Şubat 2019 yılında Partizan U17

13 Şubat 2019 yılında Zemun U17

1 Temmuz 2020 yılında FK Zemun U19

25 Ekim 2021 yılında OFK Beograd U19

7 Eylül 2022 yılında OFK Grbalj

10 Şubat 2023 yılında Zeta Golubovac

11 Şubat 2023 yılında FK Olympico

30 Haziran 2023 yılında Zeta Golubovac

Dusan Suskavcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Suskavcevic şuan FK Olympico takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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