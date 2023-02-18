Dusan Vlalukin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Vlalukin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Vlalukin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Vlalukin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Vlalukin 5 Mart 2004 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Vlalukin Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dediks sport yapmaktadır. Dusan Vlalukin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Vlalukin'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dusan Vlalukin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Vlalukin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dusan Vlalukin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Vlalukin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Petrika U19

20 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

14 Eylül 2022 yılında Borac Sajkas

31 Aralık 2022 yılında RFK Novi Sad

Dusan Vlalukin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Vlalukin şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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