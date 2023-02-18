Dusan Vrbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Vrbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Vrbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Vrbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Vrbic 1 Temmuz 2003 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Врбић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Vrbic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Vrbic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Dusan Vrbic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusan Vrbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Vrbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Vrbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Vrbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2020 yılında Graficar U19

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2021 yılında Zlatibor

Dusan Vrbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Vrbic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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