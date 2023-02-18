Dusan Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Vukcevic 26 Şubat 1996 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Вукчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Vukcevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dusan Vukcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Dusan Vukcevic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dusan Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Vukcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Vukcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Vukcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Teleoptik

30 Haziran 2015 yılında Partizan U19

18 Ağu 2016 yılında Sindjelic Bg

31 Ağu 2018 yılında FK Trstenik

1 Ağu 2021 yılında FK Indjija

Dusan Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Vukcevic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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