Dusan Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Vukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Vukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Vukovic 6 Ağustos 2002 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Vukovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Vukovic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dusan Vukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Vukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Vukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Vukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2020 yılında Sutjeska II

12 Şubat 2021 yılında FK Bokelj II

15 Haziran 2021 yılında Sutjeska II

6 Ağustos 2021 yılında OSK Igalo U19

30 Haziran 2022 yılında Sutjeska II

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

Dusan Vukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Vukovic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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