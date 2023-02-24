Dusan Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Vukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusan Vukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusan Vukovic 27 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusan Vukovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Dusan Vukovic'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dusan Vukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusan Vukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dusan Vukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusan Vukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

1 Ocak 2022 yılında Podgorica U19

Dusan Vukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusan Vukovic şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dusan Vukovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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