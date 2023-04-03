Dusan Zlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Zlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusan Zlicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dusan Zlicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dusan Zlicic 22 Kasım 2005 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Душан Зличић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dusan Zlicic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusan Zlicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dusan Zlicic'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dusan Zlicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dusan Zlicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ağustos 2021 yılında FK TSC U17
1 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Dusan Zlicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dusan Zlicic şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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