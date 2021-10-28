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  3. Düşen altın fiyatları yeniden şahlandı! Kuyumcuya gidip altın bozdurmak isteyen yaşadı, almak isteyenler kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Düşen altın fiyatları yeniden şahlandı! Kuyumcuya gidip altın bozdurmak isteyen yaşadı, almak isteyenler kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğiliminin ardından yeniden yükseliş başladı. Dün 550 TL seviyelerinden 547 seviyelerine kadar inen gram altın yeniden yükselişe geçti. Diğer altın çeşitlerinde de artış yaşanırken son durumu merak edenler için 28 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Düşen altın fiyatları yeniden şahlandı! Kuyumcuya gidip altın bozdurmak isteyen yaşadı, almak isteyenler kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 28 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 