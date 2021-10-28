Düşen altın fiyatları yeniden şahlandı! Kuyumcuya gidip altın bozdurmak isteyen yaşadı, almak isteyenler kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Düşen altın fiyatları yeniden şahlandı! Kuyumcuya gidip altın bozdurmak isteyen yaşadı, almak isteyenler kara kara düşünüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş eğiliminin ardından yeniden yükseliş başladı. Dün 550 TL seviyelerinden 547 seviyelerine kadar inen gram altın yeniden yükselişe geçti. Diğer altın çeşitlerinde de artış yaşanırken son durumu merak edenler için 28 Ekim 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...