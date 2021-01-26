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  3. Düşen demir tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!

Düşen demir tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşlı bir adam yolda yürüdüğü sırada lodos sebebiyle bir evin terasından düşen demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tenteneden kurtulup yoluna devam eden adama bu seferde büyük boy bir naylon dolandı. Yaşlı adamın talihsizliklerle dolu o anları kameralara anbean kaydedildi.

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26 Ocak 2021 Salı 10:52
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