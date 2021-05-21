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  3. Düşen oltasını almak için denize atlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi

Düşen oltasını almak için denize atlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sahilde balık tutarken düşen oltasını almak için denize atlayan vatandaş, boğulma tehlikesi geçirdi.

Düşen oltasını almak için denize atlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde balık tutan 48 yaşındaki  A.D. adlı vatandaş düşen oltasını almak için denize atladı. Oltayı almak için yüzen A.D., bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVNLİK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahildeki iki kişi .D.’yi kurtarmak için denize atladı.

Düşen oltasını almak için denize atlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi

Dalgıçlar tarafından denizden baygın halde çıkarılan A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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