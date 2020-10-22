Düşen uçak hakkında okulun müdüründen ilk açıklama

Büyükçekmece'de bugün öğle saatlerinde düşen uçak hakkında, uçuş okulu genel müdürü ilk açıklamasını yaptı. Açıklamada uçağın düşüş nedenin tespit edilmesi için daha erken olduğu kesin sonucun yaklaşık 2 ay içerisinde çıkacağı belirtildi.

Büyükçekmece'de saat 10.56 sıralarında Hezarfen Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan eğitim uçağı TEM Avrupa Otoyolu'nun yanında bulunan boş araziye düşmüştü. Uçuş okulu yetkilileri olay yerine gelerek incelemeler yaptı. Okulun genel müdürü Celal Cingöz incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Cingöz, "Uçak saat 10.56 sıralarında kalmış yapmıştır. Öğrencimiz yalnız görevi için Hezarfen Havaalanı'nda 05 pistinden kalkış yapmış. Yaklaşık 2 dakika sonra kalkışı takiben bilinmeyen bir nedenle gördüğünüz noktaya zorunlu iniş planlamış. Şuanda Ankara'dan kaza kırım ekibi ve sivil havacılık genel müdürlüğünün araştırma ekibi geliyor. Kaza sonunda öğrencimiz 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıyor." dedi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Cingöz, "Yaralı. Ancak tıbbi olarak net bir şey söyleme şansım yok. Ancak gerekli müdahalelerin yapıldığı söyleniyor. Vücudunda kırıklar olduğu söylendi ama durumu hakkında net bir bilgi verilmedi. Yalnız görevlerde uçtuğu için eğitimin ileri safhasında. Kazanın oluş nedeniyle alakalı şuanda bir şey söylemek için çok erken. Bütün hava hadiselerinde olduğu gibi kırım ekibi çok detaylı bir inceleme yapıyor. Bunun pilotaj mı yoksa teknik bir arıza mı olduğu konusunda bizim bir şey söyleme şansımız yok. Ancak hem hava durumu hem de bütün şartlar eğitim uçuşu için müsait. Yaklaşık iki ay içerisinde kaza kırım ekibinin raporları açıklanır" diye konuştu.

Uçağın şuana kadar herhangi bir arızası olmadığını söyleyen Cingöz, "Aynı uçak tipinde beş tanesi uçuştadır. Şuana kadar herhangi bir arızamız olmadı. Sabah pilotumuz aynı uçakla kendi uçtu. Uçakla ilgili herhangi bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum." diyen Cingöz, valiliğin kaza sebebini motor arızası olarak açıklamasıyla ilgili "Kendi yorumlarını yapmışlar" dedi.