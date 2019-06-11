İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Düşen yıldırım ormanı yaktı

Düşen yıldırım ormanı yaktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı.

Düşen yıldırım ormanı yaktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı.

Gaziemir ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi otoparkının yanındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alanda yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, hemen durumu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede zamanında müdahaleyle kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT