Dusko Ivanovic: “Bugün sahada çok enerjisiz ve isteksiz bir Beşiktaş vardı”

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi. Anadolu Efes'e 78-70 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan turnuvaya veda etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'e 78-70 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, oynanan oyundan memnun olmadığını dile getirdi. Ivanovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bugün onlar daha iyiydi. Sahada bizim adımıza bugün çok enerjisiz ve isteksiz bir takım vardı. Tofaş maçında daha iyiydik. Anadolu Efes takımına karşı böyle oynamamak gerekir. Benzing'le ilgili serçe parmağında bir sorun olduğunu biliyorum ama kontrollerden sonra netlik kazanacak. Kırık olduğundan şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sompo Japan takımında basın toplantısına katılan Kenan Sipahi, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir turnuva oldu. Takımla gurur duyuyorum, elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA