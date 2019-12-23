Dusko Ivanovic kimdir? Birçok internet kullanıcısı Dusko Ivanovic hakkında çıkan haberlerin ardından internette bu sorunun cevabını arıyor. Beşiktaş, basketbol'da Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic'le yollarını ayırdı. Bu durum sonrası birçok kişi Dusko Ivanovic hakkında bilgi edinmek için arama yapıyor. Peki Dusko Ivanovic kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

DUSKO IVANOVİC KİMDİR?

1 Eylül 1957 tarihinde Karadağ’da dünyaya gelen Dusko Ivanovic, antrenörlük kariyerine 1997 yılında Fribourg takımıyla başladı. Deneyimli teknik adam; Tau Vitoria, Barcelona, Caja Laboral, Panathinaikos ve Khimki takımlarını çalıştırdı.

Dusko Ivanovic, 2018-19 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı...