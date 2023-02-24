Dusko Stojnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusko Stojnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dusko Stojnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dusko Stojnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dusko Stojnic 14 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stojnić Duško şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dusko Stojnic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dusko Stojnic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Dusko Stojnic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dusko Stojnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dusko Stojnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dusko Stojnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dusko Stojnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dusko Stojnic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.