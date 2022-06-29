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Düşük fiyattan altın almak isteyenler kuyumcuya koşuyor! Altın fiyatları yükselmeye başladı! İşte güncel altın fiyatları

Altına yatırım yapmak isteyen kişiler ve altın yatırımcıları, güncel fiyatları merak ediyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın 975 TL'den çeyrek altın ise 1619 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 29 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Düşük fiyattan altın almak isteyenler kuyumcuya koşuyor! Altın fiyatları yükselmeye başladı! İşte güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 29 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik...