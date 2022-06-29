Düşük fiyattan altın almak isteyenler kuyumcuya koşuyor! Altın fiyatları yükselmeye başladı! İşte güncel altın fiyatları
Düşük fiyattan altın almak isteyenler kuyumcuya koşuyor! Altın fiyatları yükselmeye başladı! İşte güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapmak isteyen kişiler ve altın yatırımcıları, güncel fiyatları merak ediyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın 975 TL'den çeyrek altın ise 1619 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 29 Haziran 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları...