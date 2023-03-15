Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartları karşılayanlara 1 yıl boyunca ödenecek

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak için son derece önemli bir adım atılmıştır. "Aile Destek" programı, her ay düzenli olarak 1.250 TL destek sağlayarak ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir yardım sunacaktır. Bu destek, 12 ay boyunca düzenli olarak ödenecektir.

YAYINLAMA
Google News
Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartları karşılayanlara 1 yıl boyunca ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek programı, dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük bir destek sağlıyor.

Bu program sayesinde, ailelerin maddi açıdan zor günlerinde daha rahat bir nefes almaları amaçlanıyor.

sosyal

Programa başvuran aileler, belirli bir ücretin altında gelir sahibi olmaları koşuluyla her ay düzenli olarak 1.250 TL yardım alabiliyorlar.

PTT aracılığıyla gerçekleştirilen ödemeler, program kapsamında 12 ay boyunca sürüyor.

Ayrıca, başvuru işlemleri de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Aile Destek programı kapsamında belirlenen destek miktarı, kişinin aylık gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor.

Gelir durumuna göre belirlenen 4 farklı ödeme türü bulunuyor ve en düşük gelir grubunda yer alan kişilere 1.250 TL, en yüksek gelir grubunda yer alanlara ise 850 TL ödeme yapılıyor.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, T.C kimlik kartlarıyla birlikte PTT'ye giderek yardım ödemelerini alabiliyorlar.

kuyruk

Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere yardım etmek için Türkiye'de başlatılmış bir programdır. Program, ailelerin maddi sıkıntılarını biraz olsun hafifletmek ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dolar 19'a dayandı! Döviz kurlarında yükseliş: İşte 16 Mart 2023 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar 19'a dayandı! Döviz kurlarında yükseliş: İşte 16 Mart 2023 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Mart Perşembe güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Mart Perşembe güncel altın fiyatları
Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Komandit Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Komandit Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Kolektif Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Kolektif Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Kolektif Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Kolektif Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Son Haberler
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
Bolu merkezde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi!
Bolu merkezde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi!
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Akrabalarına dehşet yaşattı! Teyzesi ve 2 kuzenini bıçakla yaralayıp, 10 yaşındaki akrabasını da öldürdü
Cezayir'de yük treni tramvayla çarpıştı: Yaralılar var
Cezayir'de yük treni tramvayla çarpıştı: Yaralılar var
Selçuk Geçer seçim sonrası dolar kaç TL olacak açıkladı!
Selçuk Geçer seçim sonrası dolar kaç TL olacak açıkladı!
Borçları birikenlere ING Bank'tan güzel haber var! 175 bin TL'ye kadar sınır konuldu
Borçları birikenlere ING Bank'tan güzel haber var! 175 bin TL'ye kadar sınır konuldu
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
HDP'den çarpıcı seçim kararı: O partinin çatısı altında seçime girecekler
HDP'den çarpıcı seçim kararı: O partinin çatısı altında seçime girecekler
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Limited Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Limited Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Limited Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Limited Şirket kapatma ücreti ne kadar?
Firmanın Adres ve Telefon Numarası Nasıl Bulunur?
Firmanın Adres ve Telefon Numarası Nasıl Bulunur?
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!