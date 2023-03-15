Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartla 1 yıl boyunca ödenecek: Her eve 1.250 TL yardım!

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak için son derece önemli bir adım atılmıştır. "Aile Destek" programı, her ay düzenli olarak 1.250 TL destek sağlayarak ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir yardım sunacaktır. Bu destek, 12 ay boyunca düzenli olarak ödenecektir. detaylar için

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Düşük gelirli aileleri ferahlatan yardım duyuruldu! O şartla 1 yıl boyunca ödenecek: Her eve 1.250 TL yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek programı, dar gelirli ailelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük bir destek sağlıyor. 

Bu program sayesinde, ailelerin maddi açıdan zor günlerinde daha rahat bir nefes almaları amaçlanıyor.

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Programa başvuran aileler, belirli bir ücretin altında gelir sahibi olmaları koşuluyla her ay düzenli olarak 1.250 TL yardım alabiliyorlar. 

PTT aracılığıyla gerçekleştirilen ödemeler, program kapsamında 12 ay boyunca sürüyor. 

Ayrıca, başvuru işlemleri de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Aile Destek programı kapsamında belirlenen destek miktarı, kişinin aylık gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor. 

Gelir durumuna göre belirlenen 4 farklı ödeme türü bulunuyor ve en düşük gelir grubunda yer alan kişilere 1.250 TL, en yüksek gelir grubunda yer alanlara ise 850 TL ödeme yapılıyor.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, T.C kimlik kartlarıyla birlikte PTT'ye giderek yardım ödemelerini alabiliyorlar.

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Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere yardım etmek için Türkiye'de başlatılmış bir programdır. Program, ailelerin maddi sıkıntılarını biraz olsun hafifletmek ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. 

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