Düşük riski nedir, neden olur? Belirtileri? Korunma yolları? Nasıl önlenir?

Düşük riski anne adaylarının her daim dikkatini çeken ve çoğu zaman da tedirginlik yaratan konulardan biri olmuştur. Gebeliğin 20. haftası tamamlanmadan ya da anne karnındaki bebeğin ağırlığı 500 grama kadar ulaşmadan gebelik durumunun sonlanması, "abortus" yani düşük olarak adlandırılıyor. Anne adaylarının evden pek çıkmadığı bu süreçte merak edilen olan düşük konusu hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Peki ,düşük riski nedir, neden olur? Belirtileri? Korunma yolları nelerdir? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

GEBELİKTE DÜŞÜK RİSKİ NEDİR?

Bazı tıbbi durumlar nedeniyle gebeliğin sonlanma ihtimali düşük riski olarak adlandırılır. Düşük gebeliğin henüz anlaşılmadığı dönemlerde de gerçekleşebilir. Yani kadınla henüz hamile olduklarını öğrenmeden düşük yapabilir. Gebeliklerde düşüğün yaygın görüldüğünü söyleyebiliriz. Yardımcı üreme teknikleri arasında en çok kullanılan tüp bebek yönteminde bile düşük riskinin mevcut olduğunu, tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadınların % 20’sinin düşük yaptığını belirtelim.

Gebelikte düşük riski çok sayıda farklı nedenle ortaya çıkabildiği için pek çok anne adayında bu riskten söz edilebiliyor. Düşük, geçmişe nazaran günümüzde daha sık yaşanıyor. Bunun nedenleri olarak da radyasyona günümüzde daha fazla maruz kalınması, kadınların daha geç yaşlarda anne olmak istemesi gibi unsurlar gösteriliyor. Kadınların yaşı ile düşük riski arasında bir ilişki olduğunu da belirtmek gerekir.

35 yaş altı kadınlarda düşük riski % 15 düzeyinde

35 ila 45 yaş arasında olan kadınlarda düşük riski % 30 düzeyinde

45 yaş üstünde olan kadınlarda düşük riski % 50 düzeyinde

Görüldüğü gibi yaş ilerledikçe düşük riskinde de bir artış oluyor. Ancak yaş, tek başına düşüğe neden olan bir unsur değildir. Sadece yaşın ilerlemiş olması mevcut riskin artmasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle hamilelik planlamasının olabildiğince çok geç yaşlarda yapılmaması gerekir.

HAMİLELİKTE DÜŞÜK NEDEN OLUR?

Hepimizin bildiği gibi gebelik süresince anne adayları birtakım olumsuzluklarla karşılaşabilmektedir. Düşük yapma durumu ise, gebelerin karşısına çıkan en önemli sağlık problemlerinden birisi olabiliyor. Düşük yapmanın birden fazla nedeni bulunsa da düşük nedenleri konusunda genetik faktörler en öne çıkan nedenlerdir. Düşük yapmanın diğer nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

*Bebekte yapısal bozukluklar,

*Endokrinolojik (hormonal – iç salgı bilimsel) nedenler,

*Bağışıklık sistemine bağlı problemler,

*Pıhtılaşma sisteminde sorunlar,

*Rahim ile ilgili anormallikler,

*Enfeksiyonlar,

*Bebeğe zararlı maddelerin yanlışlıkla alınması

DÜŞÜK RİSKİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Düşük belirtilerinin ilki kanamadır ve kanamaya kimi zaman doku parçaları da eşlik edebilir. Bu durumda düşük riski akıllara gelir ve düşük tanısı da konabilir. Çoğu zaman kanama ile beraber kasıklarda ya da bel bölgesinde arı da görülebiliyor. Kimi zaman da kanama olmadan vücudun bu bölgelerinde ağrı yaşanabiliyor. Bazı anne adaylarında ağrının sırta ya da kalçaya doğru yayılım gösterebildiğini söyleyebiliriz. Vajinal akıntının pembe renkte olması da düşük belirtilerinden biri olarak kabul edilebilir.

Belirtiler yüksek ateş ya da halsizlik gibi semptomlar şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Ancak gebelik döneminde her belirtiyi düşük riski ile ilişkilendirmek de doğru olmaz. Mide bulantısı ve kusma düşük belirtileri arasındadır ancak her zaman düşükten kaynaklı olarak yaşanmayabilir. Gebeliğin belirli dönemlerinde de mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Buna kokulara karşı hassasiyet de eşlik edebiliyor. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en doğru davranış doktorunuzu bilgilendirmenizdir

DÜŞÜK RİSKİNDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Gebeliklerde düşük riski ortaya çıkmadan bazı unsurlara dikkat edilmesinde fayda var. Örneğin vücudu çok zorlayan hareketlerden kaçınmak, çok ağır işlerde çalışmamak, dikkat edilmesi gereken unsurların başında geliyor. Hamilelikte asla gelişigüzel ilaç kullanılmamalıdır. Doktorunuz tarafından reçete edilmeyen hiç bir ilacı kullanmayın. Çünkü bazı ilaçlar düşük yapmaya neden olabilir, anne adayına ya da anne karnındaki bebeğe zarar verebilir. Daha önce düşük yapan kadınlar için düşük riski daha fazla önemlidir. Bu durumda henüz hamile kalmadan önce çeşitli tetkiklerin yapılması gerekebilir. Çünkü varsa hastalıkların tespit edilmesi, tedavinin yapılması ya da patolojik bulguların doktor tarafından değerlendirilmesi, düşüğe karşı önlem alınmasını sağlayabilir.

DÜŞÜK RİSKİ NASIL ÖNLENİR?

Aslında düşük riski tamamen ortadan kaldırılamaz. Ancak anne adayının bu dönemde dinlenmeye daha fazla zaman ayırması, beslenme düzenine ve uyku düzenine maksimum düzeyde dikkat etmesi gibi çeşitli tedbirler alınabilir. Düşük riskinde her zaman uzun süre yatak istirahati gerekmez ancak doktorun böyle bir tavsiyede bulunması durumunda bu tavsiyelerin dikkate alınmasında da fayda olacaktır. Özellikle kanamanın eşlik ettiği düşük riskinde doktorun uyarılarını ve önerilerini dikkate almak çok daha fazla önem taşıyabiliyor. Elbette kafein içeren içeceklerden uzak durmak gibi çeşitli önlemler alınması da gerekebiliyor.

Kaynak: Dr. Tuğrul Abacıoğlu