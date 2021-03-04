Düşük riskli iller arasındaki Van'da korona paniği! Okullar 10 gün tatil edildi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Van'ın Saray,Tuşba ve Özalp ilçesinde vakalar arttı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada Saray ilçesine bağlı Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde koronavirüs vakalarının artması üzerine filyasyon ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edildi.

EĞİTİME KORONAVİRÜS ARASI

Jandarma ekipleri, 14 yeni vakanın tespit edildiği 4 mahallede devriye görevi yapmaya başlarken, okullarda da yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

TAZİYELER VAKALARI ARTIRDI

Ayrıca Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi ile Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi'nde gizli yapılan taziyeler nedeniyle vaka sayılarının arttığı bildirildi. (AA)