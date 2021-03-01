Düşük riskli iller hangileri?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Düşük riskli iller hangileri? işte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Düşük riskli iller hangileri? işte ayrıntılar...
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyuip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ
SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ
TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
Buna göre düşük riskli iller:
Bingöl
Muş
Siirt
Diyarbakır
Bingöl
Şırnak
Hakkari
Mardin
Şanlıurfa
Iğdır
Ağrı
Van
Batman
Uşak