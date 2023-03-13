Düşükten dolar alıp biriktirenler dikkat! Böylesi ilk kez yaşanacak: Uzmanlar uyardı!

Tarihte yaşanan bir ilk olarak görülen bu rekor gözlerden kaçmadı. Dolarda yaşanılan bu rekor nedir? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.

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Düşükten dolar alıp biriktirenler dikkat! Böylesi ilk kez yaşanacak: Uzmanlar uyardı!

Dolarda yeni rekor gözle görülür bir fark yarattı. Bu yaşanan bir ilk oldu. Dolarda yaşanan yeni değişiklikler gündemde yer aldı. Yatırımcılara uyarılarda bulunuldu. Dolarda yaşanılan değişiklikler nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde.

DOLAR YATIRIMCILARINA UYARI!

1990 senesinden itibaren yıllardır görülmemiş olan tavan yapan dolar 150 seviyesini de aşmış bulunmaktadır. Tavan yapması ile rekor kırılmıştır. Bu durum Japonya yetkililerinin gözünden kaçmadı.Dolar

Dolar uyarıları yatırımcılara geldi. ABD Merkez Bankası enflasyon korkusu sebebi ile faiz oranlarında fahiş artışlar gerçekleştirmesi ile dolarda artış görüldü. Dolar 150'yi dahi geçmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanı Shunichi Suzuki döviz kuru için yakından takip içerisinde olduğunu belirtti. Yenin oldukça değer kaybına uğradı. Japonya içerisinde geçen ay yene müdahale edilmiştir. Fakat dolarda yükseliş durmak bilmeden devam etmektedir.

Yeni yıla girmekle birlikte ocak ayı içerisinde 1 ABD doları İran'ın 41 tümeniyle eş değerdi. Yeni yıl ile birlikte değer kaybı hala devam etmektedir. %22 oranı değer kaybı görülmüştür. İran nükleer anlaşması Batı ülkeleri için yaptırımların yükünü hafifletmesi düşünülmekteydi. ABD 2018 senesinde anlaşmadan çıktı. Böylelikler İran'a yaptırımda bulunurken nükleer sektörü içerisinde kayıplar sağlamasına sebebiyet vermişti. Son zamanlarda tekrar yaptırımda bulunduğu gözle görülmektedir.

10 Mart 2023 Dolar'ın TL değeri 18.96 ile güne başladı. En alt seviye 18,0030, en üst seviye olarak 19,8000 değerlerinde yer almıştır. Dolarda artış hala devam etmektedir. Ocak ayı ve şubat ayı dengesine bakıldığında -225,8 milyar TL olarak görülmektedir.

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