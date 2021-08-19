Düşüşe geçen dolar ve euro kuru yeniden zirveye çıktı! İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar ve euro kuru, Fed tutanaklarının ardından yükselişe geçti. Dolar kuru yeniden 8,50 TL, euro kuru ise 9,95 TL seviyelerine kadar yükseldi. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...
19 Ağustos 2021 Perşembe gününde piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı. Yurt içi piyasalar ATCMB'nin ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özeti öncelikli olarak takip edecek. Bu verinin dışında yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda veri piyasaların odağında yer alacak.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu
10.00 Türkiye, haziran ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
10.00 Türkiye, haftalık menkul kıymet istatistikleri
11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi
14.00 PPK ağustos ayı toplantı tutanakları
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
17.00 ABD, temmuz ayı öncü göstergeler endeksi
DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? 19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE DOLAR KAÇ TL ?
Dolar kuru 19 Ağustos 2021 Perşembe gününde serbest piyasada açılışta 8,5000 TL'den alınıyor, 8,5020 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,9520 TL'den alınıyor, 9,9540 TL'den satılıyor.
Öte yandan 18 Ağustos Çarşamba günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,4790, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 9,9460 TL olarak kayıtlara geçti.
CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
19 Ağustos 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.52 itibariyle aşağıdaki gibidir.
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,5175
|8,5202
|Avro
|9,9666
|9,9770
|Sterlin
|11,6926
|11,7060
|İsviçre Frangı
|9,2760
|9,2885
|Japon Yeni
|0,0777
|0,0776
|S. Arabistan Riyali
|2,2643
|2,2757
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)