Dut ve Peynir festivaline 24 saat ulaşım imkanı

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nde bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Dut ve Peynir Festivali boyunca, Elazığ ile ilçe arasındaki feribot seferlerinin 24 saate çıkarılacağı bildirildi.

Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, 5-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 18. Dut ve Peynir Festivali'ne ciddi katılım beklediklerini belirterek;"Festivalimize katılım için ilçe dışından gelecek olan misafirlerimizin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için feribot seferlerimizi 24 saate çıkardık" dedi.

Festival hazırlıklarının devam ettiğini de ifade eden Başkan Yıldız, " Çemişgezek ilçemizde, bu yıl 18'ncisini düzenleyeceğimiz Dut ve Peynir Festivalimizin çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Çemişgezek denilince akla tarih gelir, kültür gelir, doğa gelir. Bir de bunların yanında dut ve peynir gelir. Dut ve peynir, bu coğrafyada yaşayan insanların özel yeteneğidir, alın teridir, ekonomik değeridir" diye konuştu.

Yıldız, Festival etkinlikleri kapsamında Sanatçılar Ziynet Sali, Soner Sarıkabadayı ve Ender Balkır'ın sahne alacağını da aktardı.

Kaynak: İHA