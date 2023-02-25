Duval Wapiwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duval Wapiwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duval Wapiwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duval Wapiwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duval Wapiwo 20 Ocak 2000 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Duval Mba Wapiwo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duval Wapiwo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TAYEB PLAYERS COMPANY yapmaktadır. Duval Wapiwo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Duval Wapiwo'nin ES Sétif ile sözleşmesi 12 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Duval Wapiwo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/duvinio/

Duval Wapiwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duval Wapiwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duval Wapiwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duval Wapiwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2019 yılında MFK Vyskov

17 Ocak 2019 yılında North Carolina

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

7 Ocak 2020 yılında Kansas City II

30 Kasım 2020 yılında MFK Vyskov

22 Ekim 2021 yılında Al-Madina

24 Ağustos 2022 yılında ES Sétif

Duval Wapiwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duval Wapiwo şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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