Duvar Kağıdı Baskıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Duvar Kağıdı Baskıcısı Maaşları ve İş İlanları

Duvar Kağıdı Baskıcısı görev tanımı nedir, Duvar Kağıdı Baskıcısı ne iş yapar, Duvar Kağıdı Baskıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Duvar Kağıdı Baskıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Duvar Kağıdı Baskıcısı Tanımı;

Seri halindeki gravür silindirleriyle dekoratif veya duvar kağıtları üzerine renkli olarak çeşitli desenler basan bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.

Duvar Kağıdı Baskıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Duvar Kağıdı Baskıcısı Maaşları

Duvar Kağıdı Baskıcısı maaşı ortalama aylık 4.800- TL’dir. En düşük Duvar Kağıdı Baskıcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Duvar Kağıdı Baskıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Duvar Kağıdı Baskıcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Duvar Kağıdı Baskıcısı Ne İş Yapar?

Duvar Kağıdı Baskıcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mürekkep merdanelerini temizleyip makineyi yağlamak,

b) Baskı silindirlerini makinedeki yerine takıp kilitlemek,

c) Kağıdı makinenin kılavuzları ve silindirleri arasından geçirmek,

d) Renk depolarını istenilen renkli mürekkeple doldurmak,

e) Baskı silindirlerini ve bunların yüzündeki fazla mürekkepleri alan sıyırıcıları ayarlamak,

f) Bir numune kağıt basarak bunu aslıyla karşılaştırıp gereken diğer ayarları yapmak,

g) Makineyi çalıştırıp baskı işinin doğru olarak devamını sağlamak,

h) Baskı işi bitince makineyi durdurup baskı silindirlerini makineden çıkarmak,

i) Renkleri tutturabilmek için mürekkepleri karıştırabilir sıyırıcı bıçakları taşa tutabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Duvar Kağıdı Baskıcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Duvar Kağıdı Baskıcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Duvar Kağıdı Baskıcısı mesleğinin meslek kodu 7322.35 olarak belirlenmiştir

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