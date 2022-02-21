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Duvar Kağıdı Kaplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Duvar Kağıdı Kaplayıcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Duvar Kağıdı Kaplayıcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Duvar Kağıdı Kaplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Duvar Kağıdı Kaplayıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Duvar Kağıdı Kaplayıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Duvar Kağıdı Kaplayıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Duvar Kağıdı Kaplayıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Duvar Kağıdı Kaplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Duvar Kağıdı Kaplayıcısı Maaşları

Duvar Kağıdı Kaplayıcısı maaşı ortalama olarak aylık 6750_TL'dir. En düşük Duvar Kağıdı Kaplayıcısı maaşı 5450_TL, En yüksek ise 8050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Duvar Kağıdı Kaplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Duvar Kağıdı Kaplayıcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7131.04

Meslek Adı :

Duvar Kağıdı Kaplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Boyacılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binaların tavan ve iç duvarlarına duvar kağıdı kaplayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Duvar kâğıdı kaplayıcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yüzeyleri temizlemek,

b) Çatlak ve delikleri alçı ile doldurmak,

c) Kaplanacak yüzeylere zamk geçmek,

d) Duvar ve tavan yüzeylerini ölçerek kâğıt rulosundan ona göre kâğıt kesmek,

e) Macunu istenilen kıvamda karıştırarak kâğıda sürmek,

f) Kâğıt şeritleri duvar veya tavana yerleştirmek,

g) Kenarların birbiri ile aynı hizaya gelmesini ve yerine düzgün bir tarzda yapışmasını teminen üzerinden kuru bir fırça ve keçe kaplı bir silindirle geçmek,

h) Tavan ve süpürgeliklerde, kapı ve pencere hizasında görülen kâğıt fazlalıklarını keser,

i) Sistire, su ve kimyasal eriyikler kullanarak eski duvar kâğıtlarını sökmek,

j) Duvarlara kumaş ve benzeri malzeme kaplamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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