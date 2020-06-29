Duvar örme kavgasında 13 yaralı!

Alınan bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre,dün Altınova kırsal Mahallesi'nde yaşayan iki komşu aile arasında bahçe duvarı örme tartışması yaşandı. Mahallelinin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden sona erdi.

Taraflar Birecik merkezdeki Meydan Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde karşılaştı. Burada yeniden alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kavga sebebiyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri bıçakların kullanıldığı kavgaya müdahale ederek ayırırken,yaralanan Murat Y., Salih A., Mustafa K., Resul K., Ali A., Mehmet S., Mehmet T., Müslüm A., Müslüm K., Kadir K., Abuzer Alper A., Savaş A. ve İsmet Y. ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.