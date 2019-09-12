Duvar ustası 2. kattan aşağı düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan düşen duvar ustası ölümden döndü.

Olay Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar örme ustası olan Yavuz A, 2. katın duvarlarını ördüğü sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan ustanın yardımına diğer çalışanlar yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA