Duvardaki prizli gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, ihbar üzerine arama yaptıkları evde priz takılı duvardaki gizli bölmede satışa hazırlanmış 60 fişek eroin uyuşturucu maddesi ele geçirirken, ev sahibi E.E. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde E.E.'nin evinde uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan polis ekipleri elektrik prizi takılı duvarda gizli bölme olduğunu fark etti. Yapılan incelemede satışa hazırlanmış 60 fişek eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ev sahibi E.E. gözaltına alınırken, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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DHA