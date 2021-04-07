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  3. Duvardan gelen gizemli sesin sahibi, sevimli yavru çıktı

Duvardan gelen gizemli sesin sahibi, sevimli yavru çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna yavru kedi düştü. Duvardan gelen seslerin fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havalandırma boşluğunun duvarında delik açmasıyla sevimli hayvan kurtarıldı.

Duvardan gelen gizemli sesin sahibi, sevimli yavru çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNU DELDİLER

Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Duvardan gelen gizemli sesin sahibi, sevimli yavru çıktı

Duvardan gelen gizemli sesin sahibi, sevimli yavru çıktı

Duvardan gelen gizemli sesin sahibi, sevimli yavru çıktı

Duvardan gelen gizemli sesin sahibi, sevimli yavru çıktı

Duvardan gelen gizemli sesin sahibi, sevimli yavru çıktı

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