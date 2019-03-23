ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, duvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Duvarın üzerinde mahsur kalan sokak köpeği, havlamaya başladı. Sesleri duyanlar bölgeye giderek köpeği olduğu yerden indirmeye çalıştı. Mahalle sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları köpeği kurtardı. İtfaiye erleri, kurtardıkları köpeğe yanlarında getirdikleri yiyeceklerden verdi. Köpek bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

DHA