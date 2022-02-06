Duvarsedefi ne demek, TDK'ya göre Duvarsedefi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Duvarsedefi ne demek? Duvarsedefi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi duvarsedefi kelimesi. Peki duvarsedefi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre duvarsedefi nedir, duvarsedefi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DUVARSEDEFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Duvarsedefi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre duvarsedefi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dalak otu

