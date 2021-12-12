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Düven ne demek, TDK'ya göre Düven kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Düven kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Düven ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Düven nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Düven kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Düven ne demek, TDK'ya göre Düven kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Düven ne demek? Düven TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi düven kelimesi. Peki düven ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre düven nedir, düven kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DÜVEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Düven kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre düven kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç

DÜVEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çok hafif geldiği için düvene ağır bir taş oturtmuşlardı.

DÜVEN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- düven sürmek (veya dövmek)

DÜVEN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- düven dişi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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