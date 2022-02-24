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Düver ne demek, TDK'ya göre Düver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Düver kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Düver ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Düver nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Düver kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Düver ne demek, TDK'ya göre Düver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Düver ne demek? Düver TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi düver kelimesi. Peki düver ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre düver nedir, düver kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DÜVER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Düver kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Düver kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre düver kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılarda kullanılan kalın ağaç, direk, mertek

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