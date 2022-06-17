Yaz sezonuna damgasını vuracak “Duy Beni” sıra dışı hikayesi ve güçlü kadrosuyla yakında Star’da! Dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak edenler için haberimizde 'Duy Beni dizisi konusu nedir? Duy Beni oyuncuları kimler?' sorularının yanıtına yer verdik...

DUY BENİ DİZİS KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Feride Çetin, Murat Daltaban, Durul Bazan, Hamdi Alp, Sümeyye Aydoğan, Bedia Ener, Utku Çakır, Bora Elkoca, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Dilara Sümbül, Gökçe Güneş Doğrusöz, Cemre Özşişman ve İbrahim Yıldız gibi isimler rol alacak.