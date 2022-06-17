Feride Çetin, Murat Daltaban, Durul Bazan, Hamdi Alp, Sümeyye Aydoğan, Bedia Ener, Utku Çakır, Bora Elkoca, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Dilara Sümbül, Gökçe Güneş Doğrusöz, Cemre Özşişman ve İbrahim Yıldız gibi isimlerin yer alacağı Duy Beni dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde Duy Beni dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına yer verdik...

DUY BENİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Duy Beni dizisi, 2022 Yaz sezonunda, Star Tv'de ekrana gelecek .Duy Beni dizisinde, zengin bir okulda parlak gençlerin arasında yaşanan "zorbalık" olgusunu ele alacak. Ötekileştirilen olmayı, akran zorbalığını ekrana taşıyacak olan Duy Beni dizisinin oyuncuları arasında Berk Akman, Rabia Soytürk, Helin Kandemir ve Caner Topçu yer alıyor.