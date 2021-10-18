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  3. Duyan inanamıyor! 70 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu!

Duyan inanamıyor! 70 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu!

Doktorların "yaşın çok ilerledi, olmaz" uyarısına aldırış etmedi, 70 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi! Hindistan'da yaşanan hayret verici durum okuyanın ağzını açık bıraktı.

Duyan inanamıyor! 70 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu!

İlginç olay Hindistan'da yaşandı. 70 yaşındaki Jivunben Rabar isimli yaşlı kadın ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bilimsel olarak neredeyse imkansız olan bu durumu Rebar'a Doktorlar 'ileri yaşta imkansız' uyarısını yaparak bildirmişti. Ancak o doktorları dinlemedi, anne olma  hayalinden vazgeçmeyerek 70 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Duyan inanamıyor! 70 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu!

İMKANSIZI BAŞARDI

Hindistan'ın Gujurat eyaletinde yer alan Kemora köyünde hayat sürdüren , Jivunben Rabari ile 75 yaşındaki kocası Maldhari, 45 yıldır evli. Uzun yıllardır bebek sahibi olmak isteyen çift, her türlü tıp yoluna başvurdular ancak bu zamana kadar evlat sahibi olamadılar. Doktorların "Artık yaşınız çok ilerledi, bebek sahibi olmak için imkansızı deniyorsunuz" uyarılarına rağmen evlat sahibi olma isteklerinden vazgeçmeyen çift nihayet anne baba oldular.

Duyan inanamıyor! 70 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu!

TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE EBEVEYN OLDULAR

Doktorların, ileri yaşta çocuk sahibi olamayacakları uyarılarına kulak asmayan çift tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Yanında eşi, kucağında bebeğiyle kameralara poz veren Hindistanlı kadın, yıllardır hayalini kurduğu o duyguyu ilk kez yaşadı.

Duyan inanamıyor! 70 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu!

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