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Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Kafatasının bir bölümü ameliyat için çıkarılmıştı, o parça hastanede kayboldu

Anadolu Engellilere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çıkartılan kafatasının bir bölümü hastanede kaybolan Havva Dizdar'ın tedavisi için çalışma başlattı.

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Kafatasının bir bölümü ameliyat için çıkarılmıştı, o parça hastanede kayboldu

Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatına bağlı olarak beyninde oluşan ödem nedeniyle ikinci bir ameliyat geçiren ve bu ameliyatta çıkartılan kafatasının bir bölümü hastanede kaybolan Havva Dizdar'ın tedavisi için Anadolu Engellilere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kampanya başlattı.

Giresun'da ağrı şikayetiyle gittiği hastanede Arteriovenöz Malformasyon (AVM) tanısı konulduktan sonra Antalya'ya giderek Memorial Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından beyninde oluşan ödem nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de beyin ameliyatı yapılan Havva Dizdar'ın burada çıkartılan kafa tasının bir bölümü kaybolmuştu.

YENİ KAFATASI İÇİN AMELİYAT PARASININ KARŞILANMASI GEREKİYOR

Kafa tasının bir bölümü olmadan yaşama tutunmaya çalışan Havva Dizdar'a yeni kafatası takılabilecek ameliyat parasının karşılanması için Anadolu Engellilere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kampanya başlattı. Anadolu Engellilere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin uzun yıllardır üyesi olan Havva Dizdar, geçirmiş olduğu hastalığı nedeniyle ameliyat olmuş ancak geçen süre içerisinde iyileşme sağlayamamıştır. Geçirdiği talihsiz ameliyatlar sonucu çıkartılan kafatasının bir bölümü çıkartılmış yerine takılmadan ameliyat olduğu hastanede kaybolmuştur. Daha sonra protez kafatası takılmış olsa da ne yazık ki bu da beyinde iltihaplanmaya neden olduğu için çıkartılmış ve uzun zamandır kafatası olmadan yaşama tutunmaya çalışmıştır. Üyemiz Havva Dizdar'ın rahatsızlığının giderek artması nedeniyle yeniden ameliyat olması gerektiği çeşitli hastanelerde yaptırdığı tetkikler sonucu ifade edilmiştir. Ameliyat için özel bir hastane ile irtibata geçilmiş ve 180 bin TL bir masrafın olacağı belirtilmiştir. Bu ameliyat için gerekli olan maliyetin karşılanması içinde Anadolu Engellilere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak üyemiz Havva Dizdar için kampanya başlattık. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Kafatasının bir bölümü ameliyat için çıkarılmıştı, o parça hastanede kayboldu

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