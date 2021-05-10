Duyanlar şaştı kaldı! Cami hoparlöründen "Oruç tutmayanın başı ağrısın" bedduası

Mübarek ramazan ayının sonuna geldik. Kimileri bu ibadeti hakkıyla yerine getirirken, kimileri de bu kutsal vazifeyi yine aç kalmaktan ibaret saydı. Nefsin terbiyesi başta olmak üzere, kalbi, bedeni ve ruhu temiz tutmayı arındırmayı ifade eden ramazan ayı kalp kırmamayı da öneriyor. Ancak Manisa'da yaşanan olay hem güldürdü, hem de düşündürdü. Manisa'da bir camide iki gündür hoparlörden ‘’Oruç tutmayanın başı ağrısın” bedduası okunuyor.

DUYANLAR KULAKLARINA İNANAMADI

Oruç tutan insanlar ibadet halinde oldukları için kötü ve kırıcı sözler söylemekten de kaçınıyorlar. Ancak kimileri için bu kutsal vazife yalnızca aç kalmaktan ibaret sayılıyor. Tuttuğu orucun arkasına sığınıp, bağırıp çağıran sinirlenen insanlar da var. Bunun önemi hadis ile ifade edilmiştir. Efendimiz (sav) der ki, biri size kötü bir laf ederse cevap vermeyin 'ben oruçluyum' deyin. Yani oruç sizi kötü hallerden, düştüğünüz gafletten, öfkeden, sinirden muhafaza etsin diye emreder. Manisa'da yaşanan olay ise vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.