Duyarlı sürücü köpeğe zarar vermemek için canını tehlikeye attı, manevra yapan araç tarım arazisine girdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir sürücünün önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç tarım arazisine girdi. Kaza, Çakırözü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut'tan Çakırözü köyü istikametine giden Emrullah B., idaresindeki 03 SB 323 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde yola aniden çıkan otomobil sürücüsünün son anda yaptığı manevra ile kontrolden çıktı. Araç tekeri koparak karşı şeride geçip tarım arazisine girerek durabildi.

Olayın şokuyla araçtan çıkan sürücü Emrullah B., kazayı yara almadan atlatırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı