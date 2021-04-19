Tarih, kültür ve doğa iç içe! Ashab-ı Kehf turizme kazandırılıyor23 Nisan ne zamandan beri kutlanıyor? 23 Nisan ne zamandan beri resmi tatil oldu?MSÜ sınav sonucu öğren! MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2021?AK Partili gençlerden İftara 5 Kala projesi! İftara yetişemeyenlere iftariyelik ikramıKırıkkale'de kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı! 58 saatte 89 bin liralık cezaDüzce’de bakıma muhtaç bireylere evde bakım imkanı sunuluyor, 2 bin 459 kişiye evde bakım maaşı verildiÇöp konteynırı alev aldı mahalle muhtarı müdahalede bulunurken sitem ettiKağıt Ev Aylin Fırtına kimdir?23 Nisan neden kutlanır? Önemi nedir? 23 Nisan'da ne oldu?Terör örgütü üyelerine geçit yok! Şırnak’ta terör operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Duyarlı sürücü köpeğe zarar vermemek için canını tehlikeye attı, manevra yapan araç tarım arazisine girdi

Duyarlı sürücü köpeğe zarar vermemek için canını tehlikeye attı, manevra yapan araç tarım arazisine girdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç yoldan çıkarak tarım arazisine girdi.

Duyarlı sürücü köpeğe zarar vermemek için canını tehlikeye attı, manevra yapan araç tarım arazisine girdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir sürücünün önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç tarım arazisine girdi. Kaza, Çakırözü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuhut'tan Çakırözü köyü istikametine giden Emrullah B., idaresindeki 03 SB 323 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde yola aniden çıkan otomobil sürücüsünün son anda yaptığı manevra ile kontrolden çıktı. Araç tekeri koparak karşı şeride geçip tarım arazisine girerek durabildi.

Olayın şokuyla araçtan çıkan sürücü Emrullah B., kazayı yara almadan atlatırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Duyarlı sürücü köpeğe zarar vermemek için canını tehlikeye attı, manevra yapan araç tarım arazisine girdi

Duyarlı sürücü köpeğe zarar vermemek için canını tehlikeye attı, manevra yapan araç tarım arazisine girdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT