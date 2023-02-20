Duyarlı vatandaş enkazda bulduğu para kasasını arama kurtarma ekiplerine teslim etti!

Türkiye'de büyük hasarlara ve kayıplara neden olan Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzere. Hatay ve Kahramanmaraş haricindeki 8 ilde arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

ENKAZ ÇALIŞMALARI SIRASINDA PARA KASASI BULUNDU

Kahramanmaraş'ta arama çalışmaları tamamlanan bir binada, Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında para dolu bir kasa ve ATM bulundu. Yıkılan binaya bir bankaya ait olduğu belirlenen kasa ile ilgili durumu polise bildiren ekipler, yetkililere haber verdi. Yetkililerin gelmesiyle birlikte ATM'deki para kasası polis ekiplerine teslim edildi.

Deprem olduğu günden beri Erdemli Belediyesi ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.