Duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpler tehlike saçıyor

Aydın'ın Efeler ilçesi Tralleis Antik Kenti üzerinde bulunan ve vatandaşların piknik yapmak için kullandığı araziler, duyarsız vatandaşlar yüzünden çöplüğe döndü.

Efeler'e bağlı Danişment ve Horozköy arasında kalan yol kenarındaki işlenmeyen boş araziler duyarsız vatandaşlar tarafından çöplüğe döndü. Arazilerdeki çöpler görüntü kirliliğine neden olurken, kırık cam şişeleri ise yangına davetiye çıkarıyor. Yol kenarındaki arazilerin alkol kullanan vatandaşlar tarafından istila edildiğini iddia eden mahalle sakinleri ise yaşananlara isyan etti. Boş arazilerin özel mülk olmasına karşın özellikle geceleri alkol alan şahıslar tarafından işgal edilmesine tepki gösteren mahalleliler, yaşanan durumdan dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.

"Yangın riski oluşturuyor"

Duyarsız vatandaşların alkol şişelerini ve çöplerini arazilere atmasıyla bölge adeta çöplüğe dönerken, özellikle yaz döneminde kuru otlar sebebiyle yangın riski de oluşuyor. Kırık cam şişelerin güneş ışınlarını yansıtması ile kuru otların tutuşma ihtimaline dikkat çeken Mahalle sakinleri yetkililere seslenerek bu durumun son bulmasını istedi.

Kaynak: İHA