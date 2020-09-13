Son günlerin önemli konularından olan İstanbul Sözleşmesi hakkında tartışmalar sürüyor. Kadına ve çocuğa karşı şiddetin önüne geçilmesi için uygulanan sözleşmenin Türkiye'de kaldırılması gündemde. Bu konuya ilişkin olarak da Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil bir köşe yazısı kaleme aldı. Özdil, sözleşmenin gerekliliğini yazar Duygu Batu'nun annesinin babası tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayını örnek göstererek anlattı. Bu kapsamda Duygu Batu kimdi? Kaç yaşında? Nereli? Duygu Batu annesi cinayeti konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

DUYGU BATU KİMDİR? NERELİ ? KAÇ YAŞINDA?

Duygu Batu 25 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu, şu an 25 yaşındadır. Beyoğlu Ayşe Ege Anadolu Kız Meslek Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi Odyometri Bölümünü kazandı ve mezun oldu. Yazar ve odyotirmetristtir. Şu an bir özel hastanede odyotirmetrist olarak çalışmayı sürdürüyor. Batı evli ve 1 çocuk sahibidir.

Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da yarışmıştır.

ESERLERİ

Batı Avrupa Bölgesi şiir ikinciliği ödülünü kazandı.

“Halata Bağlı Gemi” adlı öyküsüyle Türkiye çapında mansiyon ödülünün sahibi oldu.

“Siyam Balığının Kötü Çocuğu” adlı öyküsüyle Türkiye üçüncülüğünü almayı başardı.

“2023’te Türkiye” adlı yazısıyla Türkiye çapında mansiyon ödülünü kazandı.

Beyoğlu ilçesi şiir okuma yarışmasında ikincilik ödülü kazandı

Ayrıca “Penguen” adlı yazısı Bulgaristan’da yayımlandı.

"Hoşça Kal Anne" ve "İçimdeki Epilepsi" kitaplarını kaleme almıştır.

ANNESİ ERKEK ŞİDDETİNİN KURBANI OLDU

Duygu Batu hayatının en zor günlerini 18 yaşındayken yaşadı. 18 yaşına basmasına 3 gün kala, babası annesini 7 yerinden bıçakladı. Batı bu olaya rağmen üniversite sınavına girdi. Annesi 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Babası da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batu bu olayı, Katarsis isimli programda söyledi. Öte yandan yaşadıklarını Hoşça Kal Anne isimli kitabında kaleme almıştır.