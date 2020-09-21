Duygu Çelikten yeni gelişme! Ormanlık alanda ölü bulundu

Müge Anlı canlı yayında Antalya'da 15 gündür kayıp olan iki çocuk annesi Duygu Çelik’in sırtından ve yan tarafından aldığı bıçak darbeleriyle ormanlık alanda ölü olarak bulunduğu açıkladı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.