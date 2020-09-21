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Duygu Çelikten yeni gelişme! Ormanlık alanda ölü bulundu

Müge Anlı canlı yayında Antalya'da 15 gündür kayıp olan iki çocuk annesi Duygu Çelik’in sırtından ve yan tarafından aldığı bıçak darbeleriyle ormanlık alanda ölü olarak bulunduğu açıkladı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Kaçırıldığı iddiasıyla 15 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Duygu Çelik'ten gelen acı haberi Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Müge Anlı, Çelik'in sırtından ve yan tarafından bıçak darbeleri almış bir şekilde ormanlık alanda ölü bulunduğu söyledi. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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21 Eylül 2020 Pazartesi 12:36
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